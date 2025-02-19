Trabzon'da İş Yerinde Patlama! 1'i Ağır, 2 Yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Yaralanan 2 kişiden biri taburcu edildi, diğerinin ise tedavisi sürüyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Değirmendere Mahallesi'nde gece saatlerinde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 20 yaşındaki İsmail Ö.'nün tedavisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Olayda yaralanan 21 yaşındaki Serdar K., tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Patlamanın nedeniyle ilgili incelemeler devam ederken, iş yerinde ve bitişiğindeki eczanenin duvarında hasar meydana geldiği gözlendi.
Kaynak: AA
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