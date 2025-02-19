Ege'de Büyük Dram, 3'ü Çocuk 6 Göçmen Boğuldu
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yürek yakan bir olay yaşandı. Yunanistan’a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3’ü çocuk 6 kaçak göçmen yaşamını yitirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grubun göçmenin kullandığı lastik botun devrildiği ve göçmenlerin denize düştüğü ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası yaptığı esnada denize düştüğünü tespit etti.
3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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