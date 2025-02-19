İstanbul Boğazı'nda Deniz Ulaşımına Sis Engeli: Gemi Trafiği Askıya Alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, düşük görüş mesafesi nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığı duyuruldu.
İstanbul'da sisin etkisinin gün içinde devam etmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise paylaştığı açıklamada İstanbul'da kuvvetli fırtına ve yoğun kar yağışı beklendiğini belirtmişti. Kar kalınlığının merkezde 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan gemi trafiğinin yanı sıra çok sayıda uçak seferi de iptal edildi.
Kaynak: İHA
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