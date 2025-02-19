Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Otopsi Raporunda Çarpıcı Sonuç

Bursa’da kaldığı evde hayatını kaybeden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in (28) otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeye göre, Lopez’in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı tespit edildi ve herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak dosya için ‘takipsizlik’ kararı verdi.

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Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, Ağustos 2024’te Pilar Marie Victoria Lopez’i transfer etmişti. Bursa’daki sağlık kontrollerinden sorunsuz geçen başarılı voleybolcu, kulüp tarafından kiralanan bir daireye yerleştirildi.

İlk günlerinde uyum problemi nedeniyle uyku ilacı kullandığı belirtilen Lopez, 28 Ağustos’ta antrenmana katıldıktan sonra takım arkadaşı Julia Szczurowska ile birlikte yemek yedi. Akşam saatlerinde ağrı kesici haplar alan Lopez, gece yarısı arkadaşlarına mesaj gönderdikten sonra evine çekildi.

Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Otopsi Raporunda Çarpıcı Sonuç - Resim : 1

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Ertesi gün antrenmana katılmayan Lopez’e ulaşamayan kulüp yetkilileri, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açamayınca çilingir çağıran görevliler, sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lopez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir cinayet, intihar ya da uyuşturucu kullanımı şüphesi bulunmadı.

DOĞAL ÖLÜM DENİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, sporcunun vücudunda herhangi bir darp ya da zorlama izine rastlanmadı. Pankreasında kanama tespit edilen Lopez’in ölümünde gıda zehirlenmesi ihtimali değerlendirilse de nihai raporda doğal sebepler sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Otopsi Raporunda Çarpıcı Sonuç - Resim : 2

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Sevilen sporcu için düzenlenen veda törenine ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşları katıldı. Lopez’in cenazesi, defnedilmek üzere ülkesine gönderildi.

Şüpheli Ölümdeki Sır Perdesi Kalkıyor... Voleybolcu Pilar Victoria Lopez'e Ne Oldu?Şüpheli Ölümdeki Sır Perdesi Kalkıyor... Voleybolcu Pilar Victoria Lopez'e Ne Oldu?Güncel

Kaynak: DHA

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