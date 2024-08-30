Şüpheli Ölümdeki Sır Perdesi Kalkıyor... Voleybolcu Pilar Victoria Lopez'e Ne Oldu?

Nilüfer Belediyespor'a üç hafta önce transfer olan Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez, kaldığı lojmanda ölü bulundu. Lopez'in "şüpheli" olarak adlandırılan ölümünün, kullandığı uyku ilacından kaynaklandığı düşünülüyor.

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Şüpheli Ölümdeki Sır Perdesi Kalkıyor... Voleybolcu Pilar Victoria Lopez'e Ne Oldu?

Nilüfer Belediyespor'un voleybol takımına 8 Ağustos'ta transfer olan 29 yaşındaki voleybolcu Pilar Marie Viktoria Lopez, dün Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Caddesi'nde bulunan lojmanda ölü bulundu. Porto Rikolu voleybolcunun antrenmana gitmemesi üzerine lojmana gidip çilingirle kapıyı açtıran arkadaşları Lopez'in cansız bedeniyle karşılaştı.

'UYKU İLACI DIŞINDA BİR ŞEY KULLANMIYORDU'

halktv.com.tr'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Pilar Marie Viktoria Lopez'in takım arkadaşı olan ve aynı lojmanda kalan Polonyalı voleybolcu, olay yerine gelen polislere, "Dün sabah beraber kahvaltı yaptık. Herhangi bir sağlık problemi yoktu. Sadece uyku güçlüğü çekiyordu. Bu nedenle de uyku ilacı kullanıyordu. Başka da kullandığı ilaç yoktu" dediği öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli Ölüm' olarak geçen Lopez'in uyku ilacını fazla almış olabileceği değerlendirilirken kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

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