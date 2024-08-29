Sultanlar Ligi'ni Yasa Boğan Ölüm: Victoria Lopez Evinde Ölü Bulundu

Voleybol camiasını sarsan ölüm haberi Bursa'dan geldi. Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Porto Rikolu smaçör Pilar Maria Victoria Lopez, evinde cansız halde bulundu.

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Sultanlar Ligi'ni Yasa Boğan Ölüm: Victoria Lopez Evinde Ölü Bulundu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’da forma giyen Porto Rikolu smaçör Pilar Maria Victoria Lopez, evinde cansız halde bulundu.

Norm Haber'de yer alan habere göre, kulübe ait evde yaşayan Lopez, sabah antrenmanına katılmayınca, kulüp yetkililerin eve gitmesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

Savcılık ünlü voleybolcunun ölümü üzerine soruşturma başlatırken, Lopez’in ölüm nedeni adli tıp incelesi sonucu belli olacak.

1995 doğumlu Pilar Marie Victoria Lopez, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Beziers Volley takımından Nilüfer Belediyespor’a katılmıştı. Lopez, Porto Riko Milli Takımı’nda da forma giyiyordu.

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