Liverpool Chiesa'yı Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, transfer çalışmalarına devam ederken, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Federico Chiesa'yı kadrosuna dahil etti.

Transferin ardından Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Chiesa, "Liverpool oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Richard Hughes beni aradığında ve 'Liverpool'a katılmak ister misin?' dediğinde hemen 'Evet' dedim. Çünkü bu kulübün tarihini biliyorum, taraftarlar için ne ifade ettiğini biliyorum. Bu yüzden çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Chiesa'nın, Liverpool'da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: İHA