Trabzonspor'dan Yeni Transfer: Muhammed Cham'ın Bonservisi ve Maaşı Belli Oldu

Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Muhammed Cham için Clermont'a 4 milyon euro bonservis (4 taksit halinde) ödeyecek.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride Cham'ın maaşını da duyurdu. Buna göre 23 yaşındaki futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecek.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda oyuncuya 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecek.

Kaynak: Ajanslar