Fenerbahçe'de Ayrılık: Emre Mor Rize Yolcusu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un Çaykur Rize'ye transfer olduğu iddia edildi. Emre Mor'un Karadeniz temsilcisiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'de Ayrılık: Emre Mor Rize Yolcusu

Fenerbahçe’de kadro planlama çalışmaları sürerken, ayrılık haberleri de bir bir gelmeye başladı. Son olarak Emre Mor’un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği 27 yaşındaki emre Mor’un bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor’a transfer olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ayrılık: Emre Mor Rize Yolcusu - Resim : 1

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek olan Emre Mor’un Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Emre Mor’un kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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