Fenerbahçe'de Ayrılık: Emre Mor Rize Yolcusu

Fenerbahçe’de kadro planlama çalışmaları sürerken, ayrılık haberleri de bir bir gelmeye başladı. Son olarak Emre Mor’un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği 27 yaşındaki emre Mor’un bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor’a transfer olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek olan Emre Mor’un Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Emre Mor’un kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.