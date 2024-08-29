Fenerbahçe, Alanyaspor'u Konuk Edecek

Süper Lig devi Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'in durumu maç saatinde netleşecek.

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u Konuk Edecek

Süper Lig’in dördüncü haftası yarın Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmiş ve oynadığı futbolla taraftarını adeta mest etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla bu haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

MERT HAKAN YANDAŞ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

OSAYİ’DE SON DURUM?

Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.

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