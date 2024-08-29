Milli Futbolcu Salih Özcan'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Milli futbolcu Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı. Özcan, Alman ekibi Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

Son Güncelleme:
Milli Futbolcu Salih Özcan'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan Almanya Bundesliga ekiplerinden, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

Wolfsburg'un yaptığı açıklamaya göre Salih, transferiyle ilgili "Görüşmelerin ardından burada olmaktan dolayı mutluyum. Ben de takıma katkı sağlamaya ve kalitemi göstermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Wolfsburg'a transfer olan Salih Özcan'a yayımladığı mesajında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Borussia Dortmund
Son Güncelleme:
Maç Sonunda İlginç Anlar! Taraftar İstifa İstedi, Futbolcular Destek Verdi Taraftar İstifa İstedi, Futbolcular Destek Verdi
Fenerbahçe, Alanyaspor'u Konuk Edecek Fenerbahçe, Alanyaspor'u Konuk Edecek
Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz