Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'da görevli polis memuru Bekir Tatlı, tayini çıktığı Adıyaman'a giderken geçirdiği trafik kazasında ailesini kaybetti. Otomobilin şarampole devrilmesiyle yaşanan korkunç kazada Tatlı'nın eşi Feyzanur Tatlı, iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç yaşamını yitirdi. Polis memuru Tatlı dahil üç kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'da görev yapan polis memuru Bekir Tatlı (37), tayini çıktığı Adıyaman'a ailesiyle birlikte giderken Konya'nın Derebucak ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen korkunç kazada Tatlı'nın eşi Feyzanur Tatlı (32), iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) yaşamını yitirdi.

Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

Kazada sürücü Bekir Tatlı ile birlikte kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Durumu ağır olan polis memuru Tatlı, daha sonra Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Polis Memuru Tayin Yolunda Kaza Yaptı: Aynı Aileden 3 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 2

TAYİNİ ÇIKMIŞ!

Ailenin, görev yeri değişikliği nedeniyle Adıyaman'a taşınmak üzere yola çıktığı belirtildi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

Konya Ereğli’de Feci Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Kişi YaralandıKonya Ereğli’de Feci Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir Baş Ağrısıyla İlgili Az Bilinen 5 Gerçek! Bu Bilgiler Sizi Şaşırtabilir
Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de
Barış Alper Yılmaz'dan Kanser Hastası Çocuğa Sürpriz Kanser Hastası Çocuğa Duygu Dolu Sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de
Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: BDDK'den Yeni Yapılandırma Kararı Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: BDDK'dan Yeni Yapılandırma Kararı
Filenin Sultanları'na Şok Yenilgi: Türkiye, Çekya'ya 3-1 Mağlup Oldu Filenin Sultanları'na Şok Yenilgi
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak