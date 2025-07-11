Konya Ereğli’de Feci Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 yaşındaki Zülal İmal hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazaya, virajda kontrolünü kaybeden bir sürücünün neden olduğu belirtildi.

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Konya Ereğli’de Feci Kaza: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı
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Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde, Ereğli-Halkapınar yolunda dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kamil Acar (36) yönetimindeki 09 ACR 042 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği bir virajda karşı yönden gelen Mustafa İmal’ın (34) kullandığı 34 T 2013 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kazada sürücüler Kamil Acar ve Mustafa İmal ile birlikte Mustafa İmal’ın aracında bulunan Olcay Eren İmal (38), Zülal İmal (8), İlkay Türk (39), Zeliha Eken (63) ve Zeynep İmal (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki Zülal İmal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zülal İmal’ın ailesinin tatil için Ereğli’ye geldiği öğrenildi.Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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