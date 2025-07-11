Barış Alper Yılmaz'dan Kanser Hastası Çocuğa Sürpriz

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki koyu Galatasaray taraftarı Barış Bedgili'nin yüzü, sarı-kırmızılı camianın ve milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın anlamlı jestleriyle güldü.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kemoterapi tedavisi nedeniyle katılamayan küçük Barış, sosyal medya üzerinden yaptığı “Arkadaşlar ben kemoterapi alıyorum. Şampiyonluk kutlamasına katılamıyorum. Benim yerime de kutlar mısınız?” paylaşımıyla taraftarları derinden etkilemişti. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış'ın tedavi gördüğü hastanenin önüne meşalelerle gelerek büyük bir destek gösterisinde bulunmuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN SÜRPRİZ

Küçük Barış'a bir sürpriz de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan geldi. 25 yaşındaki milli futbolcu, adaşı Barış'a imzalı formasını göndererek büyük bir sevinç yaşattı. Barış Alper'in bu anlamlı hediyesi karşısında büyük heyecan yaşayan 10 yaşındaki Barış Bedgili, çektiği bir videoyla sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Barış Alper Yılmaz, jestini bununla sınırlı bırakmadı ve adaşı küçük savaşçı Barış'ı Galatasaray'ın ligdeki ilk iç saha maçına davet etti. Küçük taraftar, Galatasaray'ın ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadeleyi tribünden takip etme fırsatı bulacak.

Kaynak: DHA