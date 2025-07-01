Barış Alper Yılmaz’ın Yanındaki Gizemli Kadın Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medya Yıkıldı

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Galatasaray’ın sevilen oyuncularından ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz, geçen gece İstanbul Bebek’te görüntülenmişti.

Arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan ünlü futbolcunun gazetecilerin olduğunu fark edince yanındaki sarışın kadını ortada bıraktığı iddia edilmişti.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimliği bilinmeyen kadın mekan ilerisinde beklerken, Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks aracına binerek uzaklaşmıştı. Bu olay, medyada Barış Alper Yılmaz’ın ‘gece kaçamağı’ olarak anılmıştı.

Söz konusu aşk iddialarının ardından görüntülerdeki kadının kim olduğu ortaya çıktı. TikTok yayıncısı olduğu öğrenilen Ebru Avşar, aşk iddialarını reddederek ünlü futbolcuyu tanımadığını söyledi.

'ASLA TANIMIYORUM'

Bir video çeken genç kadın şöyle konuştu: Selam arkadaşlarım, dünden beri çok mesaj aldığım için buradan toplu bir açıklama yapmak istedim. Söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Tamamen gazetecilerin yalan bir haberi. Ben orada sadece valede arabamı bekliyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu şahısın ismini de sizden duydum yani.