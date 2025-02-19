Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Yabancı Hakem

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

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Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Yabancı Hakem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEV DERBİYE YABANCI HAKEM

Başkan Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan ve şampiyonluk yarışından kritik önemdeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev alacağını açıkladı. Salı günü gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Hacıosmanoğlu maçın hangi hakem tarafından yönetileceğini ise kamuoyuyla paylaşmadı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu davetimizle ilgili bilgi verdik. Salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe tamam dedi. Galatasaray genel sekreterliğinden ise bize salı günü divan toplantısı olduğu için çarşamba günü toplantının yapılıp yapılamayacağını sordular. Biz de toplantı için çarşamba gününü kararlaştırdık. Bu cümleler nazarında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyorum"

'TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN'

"İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi olursa karar alacağız dedik. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız"

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Kaynak: Haber Merkezi

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