Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Anderlecht’e konuk olacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Fenerbahçe, 3-0’lık ilk karşılaşmanın rövanşında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht ekibine ise 4 ve daha farklı bir galibiyet gerekecek.

Kaynak: AA