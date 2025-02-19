Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk olacak.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Anderlecht’e konuk olacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Fenerbahçe, 3-0’lık ilk karşılaşmanın rövanşında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht ekibine ise 4 ve daha farklı bir galibiyet gerekecek.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Nefesler Tutuldu: Yapay Zeka Kazananı AçıkladıGalatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Nefesler Tutuldu: Yapay Zeka Kazananı AçıkladıYaşam
Kanarya Tur Kapısını Araladı! Fenerbahçe, Anderlecht'i Ezip GeçtiKanarya Tur Kapısını Araladı! Fenerbahçe, Anderlecht'i Ezip GeçtiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Belçika UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Arda Turan ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi İki Teknik Adam PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: O İlçe Beyaza Büründü İstanbul'da Beyaz Alarm
İtalyan Şefin 14 Yaşındaki Oğlu Öldürülmüştü... Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım! Acılı Anne Yasemin Minguzzi’den Yürek Burkan Paylaşım!