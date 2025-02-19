Arda Turan ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca Emre Belözoğlu 'sportmenliğe aykırı hareket'ten, Arda Turan ise 'tehdit'ten PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce 18.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan 'tehdidi' nedeniyle, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Kurula yapılan sevkler şu şekilde:
"1-ONVO ANTALYASPOR Kulübü’nün 14.02.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ONVO ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 15.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 15.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 15.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü’nün 15.02.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü’nün 16.02.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR - REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 16.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın aynı müsabakadaki “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 18.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 16.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 16.02.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.02.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.02.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: DHA