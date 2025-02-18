Trabzonspor'da Flaş Ayrılık! Resmen Duyuruldu: Sözleşmesi Feshedildi

Trabzonspor, uzun süredir kadroda yer vermediği Stefano Denswil ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bordo Mavililer, Denswil ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih işlemlerini tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi