TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek Kararı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından verilen cezaları görüştü. Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi. Kurul, Galatasaray'ın toplam 663 bin lira, Fenerbahçe'nin ise 525 bin liralık cezalarını onadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz ise reddedildi.

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek Kararı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında yeni gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PDFK'nın verdiği cezalara itirazları görüştü.

DURSUN ÖZBEK KARARI

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime giderek 22 gün olarak uyguladı.

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezayı kaldırırken Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun aynı miktardaki cezasını onadı. Kurul, Galatasaray Kulübünün toplam 663 bin lira, Fenerbahçe Kulübünün ise 525 bin liralık cezalarını da onadı.

FENERBAHÇE'NİN İTİRAZINA RET

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itirazı reddetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 liralık cezası onandı.

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Kaynak: AA

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