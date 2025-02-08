Vinicius Junior'dan Real Madrid'e 'Mbappe' Resti

Real Madrid’in yıldız ismi Vinicius Junior’un yeni sözleşme görüşmelerinde kendisine yapılan ilk teklifi reddettiği bildirildi.

Vinicius’ elinden kaçırmamak için çabalarını sürdüren Real Madrid, yeni sözleşme görüşmeleri için kolları sıvadı. The Atletic’in aktardığı habere göre, yıldız oyuncuya yapılan ilk teklif kabul edilmedi.

Vinicius Junior’un temsikcilerinin Mbappe’nin 15 milyon Euro net maaşın yanında yan gelirler de elde ettiğine dikkat çekti ve Fransız yıldızın sözleşmesine yakın bir sözleşme istedi.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de yıldız oyuncu için pusuda beklediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi