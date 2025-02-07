PFDK, Kayserispor’a Acımadı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, PFDK tarafından cezalandırıldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

SPORTİF DİREKTÖRE DE CEZA

PFDK öte yandan, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareket dolayısıyla kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de ceza kesildi. Kurul, Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA