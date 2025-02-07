PFDK, Kayserispor’a Acımadı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a 318 bin liralık para cezası kesti. Aynı maçta kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de PFDK ceza verdi.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, PFDK tarafından cezalandırıldı.
PFDK'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/9. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.
SPORTİF DİREKTÖRE DE CEZA
PFDK öte yandan, Kayserispor-Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareket dolayısıyla kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Türkmen'e de ceza kesildi. Kurul, Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: İHA