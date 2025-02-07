PFDK 8 Kulübe Para Cezası Yağdırdı

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, 8 Süper Lig kulübüne para cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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PFDK 8 Kulübe Para Cezası Yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerden dolayı 8 Süper Lig kulübüne ve yöneticilerine para ve hak mahrumiyeti cezası verdi.

ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK DE LİSTEDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a çeşitli nedenlerden dolayı 23'er gün hak mahrumiyeti ve 750'şer bin lira para cezası verildi.

Kurul çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray'ı 2 milyon 663 bin, Fenerbahçe'yi ise 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.

PFDK, farklı gerekçelerle Trabzonspor'a 480 bin, Çaykur Rizespor'a 1 milyon, Kayserispor'a 318 bin, Göztepe'ye 168 bin, Adana Demirspor'a 693 bin ve Gaziantep FK'ya 90 bin lira para cezası uyguladı.

O OYUNCULARA DA CEZA

Öte yandan Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu oyuncu Rachid Ghezzal'a 1 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor müsabakasının ardından kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Net Global Sivasspor futbolcusu Murat Paluli kurul tarafından 2 resmi müsabakadan men edildi.

Disiplin kuruluna 3 Şubat Pazartesi günü Paluli, 4 Şubat tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasında forma giydiği için tedbire uymama gerekçesiyle yeniden PFDK'ye sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

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