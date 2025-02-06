Sergen Yalçın'ın Acı Vedası! Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Dostları Yalnız Bırakmadı

Teknik Direktör Sergen Yalçın, kardeşinin vefatıyla yıkıldı. Dün hayatını kaybeden kardeşi Gürsoy Yalçın bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Spor, sanat ve iş dünyasından dostları Sergen Yalçın'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

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Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, kardeş acısıyla sarsıldı. Teknik adamın uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın 47 yaşında dün hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın bugün son yolculuğuna uğurlandı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gürsoy Yalçın'ın cenaze namazı ikindiye müteakip Kilyos Merkez Camii'nde kılındı. Spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Sergen Yalçın'ın Acı Vedası! Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Dostları Yalnız Bırakmadı - Resim : 1

Cenaze namazında; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Hüseyin Yücel, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Teknik Direktör Mehmet Topal, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, Hakan Altun, Alişan gibi isimler yer aldı.

Sergen Yalçın'ın Acı Vedası! Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Dostları Yalnız Bırakmadı - Resim : 2

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.

Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Sergen Yalçın'ın Acı Vedası! Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı: Dostları Yalnız Bırakmadı - Resim : 3

Kaynak: AA

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