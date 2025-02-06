Beşiktaş'tan Sürpriz Transfer! Kartal'ın Yeni Kanadı Keny Arroyo Resmen Açıklandı

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan Sürpriz Transfer! Kartal'ın Yeni Kanadı Keny Arroyo Resmen Açıklandı

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle Kulübü'nde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir" denildi.

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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