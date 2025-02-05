PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı Kararı

Galatasaray forması giyen milli futbolcu, Gaziantep FK maçının ardından bilinçli kart görmesi nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, Bardakcı'ya ceza verilmediğini açıkladı

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PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı Kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği Süper Lig maçının 90+5. dakikasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi. PFDK, Abdülkerim'in ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

CEZA VERİLMEDİ

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.

Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk EdildiAbdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk EdildiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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