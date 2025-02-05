PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı Kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 1-0 yendiği Süper Lig maçının 90+5. dakikasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi. PFDK, Abdülkerim'in ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

CEZA VERİLMEDİ

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi