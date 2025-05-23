İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
Pandemide işini bırakıp evini kiraya verip memleketine dönen Gül Akyol, çilek üretimiyle yeni bir hayata adım attı. Taleplere yetişemeyen Akyol, 1 dönümle başladığı üretimi KOP desteğiyle genişletti. Şimdi hem toprağa hem hayata sıkı sıkıya bağlı.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandemi süreci birçok kişiye yeni bir yön çizdi, onlardan biri de Gül Akyol oldu. Ankara’da özel bir şirkette personel şefi olarak çalışan Akyol, 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle birlikte radikal bir karar alarak istifa etti ve Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası’na yerleşti. Şimdi ise toprakla kurduğu bağ sayesinde üretici kimliğiyle adından söz ettiriyor.
1 DÖNÜMLÜK BAHÇEYLE BAŞLADI, ÇİLEKLERLE YOLU AÇILDI
Bahadın’da ilk etapta evlerinin önündeki 1 dönümlük bahçede sebze ve domates yetiştiriciliğine başlayan Gül Akyol, üç yıl boyunca organik üretim yaptı. Ardından çilek üretimine yönelen Akyol, geçen yıl ektiği çileklerin yoğun ilgi görmesiyle taleplere yetişemez hale geldi.
Bu yıl Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle 2 dönümlük ek bir araziye daha çilek eken Akyol, bahçede geçirdiği zamandan büyük keyif aldığını dile getiriyor. “Sabah giriyorum, akşam olmuş fark etmiyorum. Toprakla olmak bambaşka bir his,” diyen Akyol, ürünlerin gelişimini heyecanla takip ettiğini belirtiyor.
"HER GÜNÜMÜZ TATİLDEYMİŞ GİBİ GEÇİYOR"
Ankara’daki yoğun tempodan uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşama geçmenin huzurunu yaşadıklarını söyleyen Gül Akyol, büyükşehir stresinden uzaklaştıklarını ifade etti. Akyol, "Ankara’daki evimizi kiraya verdik ve buraya taşındık. Beton binalar arasında sıkışmış gibiydik, şimdi burada gerçekten yaşadığımızı hissediyoruz" diyerek bu kararlarından hiçbir zaman pişman olmadıklarını vurguladı.
Eşiyle birlikte yıllardır tatile bile çıkmadıklarını belirten Akyol, "Eşime diyorum hiç tatile gitmedik, o da ‘Ben her gün tatildeyim’ diyor" sözleriyle yeni hayatlarının kendileri için ne kadar huzur verici olduğunu anlattı.
ÇİLEKLER HASAT İÇİN GÜN SAYIYOR
Akyol, önümüzdeki 15 gün içinde çileklerin kızarmaya başlayacağını ve hasat sürecine geçeceklerini belirtti. Yeni üretim alanlarıyla birlikte bu yıl daha fazla talebi karşılayabileceklerini ifade eden Akyol, yerel üretimin ve emeğin değerini yaşadığı her gün daha iyi anladığını söyledi.