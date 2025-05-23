İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü

Pandemi süreci birçok kişiye yeni bir yön çizdi, onlardan biri de Gül Akyol oldu. Ankara’da özel bir şirkette personel şefi olarak çalışan Akyol, 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle birlikte radikal bir karar alarak istifa etti ve Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası’na yerleşti. Şimdi ise toprakla kurduğu bağ sayesinde üretici kimliğiyle adından söz ettiriyor.