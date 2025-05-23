İslam Memiş: Çok Kazandıracak

2025 YILI GÜMÜŞÜN YILI OLABİLİR

Gümüş yatırımcıları için de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons fiyatının haftayı 32.29 dolardan, gram fiyatının ise 40.35 TL'den kapattığını belirtti. Hafta içinde gram gümüş 39.65 TL’ye kadar gerilerken, Memiş bu seviyelerin yatırım yapılabilir olduğunu ifade etti. Altın-gümüş rasyosuna dikkat çeken Memiş, Nisan ayında 106 olan oranın şu an 99.19’a düştüğünü ve bu verinin gümüş lehine bir fırsat oluşturduğunu söyledi. 2025’in “gümüş yılı” olacağına inandığını belirten Memiş, gümüşün hâlâ ucuz kaldığını dile getirdi.