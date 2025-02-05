Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta 'bilinçli kart görmesi' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun da 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal’ı da Fenerbahçe maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi', 'hakareti' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK’ya sevk etti.

İşte PFDK'nın Galatasaray açıklaması;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI’nın aynı müsabakadaki “bilinçli kart görmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU’nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA