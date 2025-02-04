Amedspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlanıyor

Amedspor, bugün Kocaelispor maçı hazırlıkları için yapılan idmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı.

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Amedspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, ara transferde takıma kazandırdığı 3 yeni isim; Fernando Andreda, Andre Poko ve Şanlıurfaspor'dan aldığı stoper Miraç Acer bugün idmana çıkarak, takım ile çalışmalara başladı.

İdmanın bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Amed SF, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 31 puanla 12. sırada yer alırken, rakibi Kocaelispor ile 22 maçta elde ettiği 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak: İHA

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