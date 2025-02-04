Milan Transferde Bombayı Patlattı: Joao Felix Resmen Açıklandı

Serie A ekibi Milan, Portekizli yıldız Joao Felix'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan Transferde Bombayı Patlattı: Joao Felix Resmen Açıklandı

İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Milan flaş bir transfere imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan Transferde Bombayı Patlattı: Joao Felix Resmen Açıklandı - Resim : 1

Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Chelsea forması giyen Joao Felix ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Benfica, Atletico Madrid, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan Felix, yeni takımında 79 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA

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