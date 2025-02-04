Ayağının Tozuyla Yine Ortalığı Birbirine Kattı! Icardi'den Mourinho'ya Olay Gönderme

Geçtiğimiz gün İstanbul'a dönüş yapan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray maçındaki bir pozisyonla ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Icardi, sosyal medya üzerinden Mourinho'nun "hentbol" yorumuna gönderme yaptı.

Ayağının Tozuyla Yine Ortalığı Birbirine Kattı! Icardi'den Mourinho'ya Olay Gönderme

Süper Lig’in 22. haftasında, dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti. Davinson Sanchez pozisyonunda verilen hakem kararı tartışmalara neden olurken, elle oynama olduğu ve penaltı olması gerektiğine dair yorumlara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da dahil oldu.

MOURINHO'DAN GÖNDERME

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a göndermede bulunan Mourinho, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum” dedi.

Ayağının Tozuyla Yine Ortalığı Birbirine Kattı! Icardi'den Mourinho'ya Olay Gönderme - Resim : 1

Rakip takım hocasının sözlerine Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’den de yanıt gecikmedi. "The Special One" (Özel Kişi) lakaplı Mourinho'yu "The Crying One" (Ağlayan Kişi) ismiyle resmeden editli bir fotoğrafı ve Dusan Tadic’in maçtaki bir pozisyonunu paylaşan Icardi, “Hentbol Dünya Kupası” notunu düştü.

Ayağının Tozuyla Yine Ortalığı Birbirine Kattı! Icardi'den Mourinho'ya Olay Gönderme - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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