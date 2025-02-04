Galatasaray'dan Hakeme Sert Tepki

Galatasaray, dün oynanan karşılaşmada Gaziantep FK’yı deplasmanda 1-0 yendi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu’ndan karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hatipoğlu, karşılaşmanın hakemine tepki gösterirken, "Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı, bu kez Gaziantep FK'yı 11 kişi tutmak için gösterdiler. İki sarı karttan, iki kırmızı kart vardı. Dünkü kadar fahiş hakem hatası olmadı ama yine hakem hataları oldu. Umarım hakem hataları biter ve adil, rekabetçi bir ortamda mücadele ederiz" dedi.

'STANDARDI YÜKSEK HAKEM GELMELİ'

Fenerbahçe’nin sık sık dillendirdiği ‘yabancı orta hakem’ talebine ilişkin de konuşan Hatipoğlu, “Yabancı orta hakem talebimiz olmadı ama yabancı VAR hakemi talebimiz oldu. Biz iyi hakemden yanayız. Yabancıdır, hepsi iyidir, adaletlidir gibi açıklama yapmak doğru değil! Biz yabancı veya yerli de olsa, iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için kriterler konulmalı ve standardı yüksek hakemler gelmeli. İyi bir lig var, takımlar önemli transferler yapıyor. Ligin izlenirliği artıyor. Gönül ister ki burada hep iyiler olsun ve dünyada izlenilebilirliğimiz artsın" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi