Galatarasay Liderliğini Sürdürdü! Sarı Kırmızılılar Gaziantep'te Hata Yapmadı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ahmet Kutucu’nun 6. dakikada attığı gol, sarı-kırmızılılara üç puanı getirirken, Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.

Son Güncelleme:
Galatarasay Liderliğini Sürdürdü! Sarı Kırmızılılar Gaziantep'te Hata Yapmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.

Sarı kırmızılılar Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.

Galatasaray'da Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık DahaGalatasaray'da Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık DahaSpor

Etiketler
Galatasaray Gaziantep
Son Güncelleme:
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Galatasaray'da Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık Daha Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık Daha
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Bursaspor Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı Bursaspor Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın ve Dolarda Kopacak Fırtına İçin Tarih Verdi: Roket Gibi Fırlayacak, 4500 Liraya Hazır Olun İslam Memiş Gram Altın ve Dolarda Kopacak Fırtına İçin Tarih Verdi: Roket Gibi Fırlayacak
Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Bakanlıklar Peş Peşe Açıkladı: Kamuya Personel Alımları Başladı Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Bakanlıklar Peş Peşe Açıkladı: Kamuya Personel Alımları Başladı
Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Belli Oldu: İşte ÖTV'siz KDV'siz Otomobillerin Fiyat Listesi Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Belli Oldu: İşte ÖTV'siz KDV'siz Otomobillerin Fiyat Listesi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Getir'de Büyük Kriz! En Tepe İsim Apar Topar Görevden Alındı Getir'de Büyük Kriz! En Tepe İsim Apar Topar Görevden Alındı