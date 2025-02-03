Galatarasay Liderliğini Sürdürdü! Sarı Kırmızılılar Gaziantep'te Hata Yapmadı
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ahmet Kutucu’nun 6. dakikada attığı gol, sarı-kırmızılılara üç puanı getirirken, Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.
Sarı kırmızılılar Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.
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