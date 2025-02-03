Galatasaray'da Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık Daha

Süper Lig'in 3 büyüklerinden Galatasaray'da Atalanta'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, devre arasında Fiorentina ile anlaştı ve kiralık transfer tamamlandı.

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Galatasaray'da Nelsson'dan Sonra Bir Ayrılık Daha

Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.
•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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