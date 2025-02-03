Bursaspor Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı

Bursaspor, 18 yaşındaki futbolcu Muhammet Zeki Dursun'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA