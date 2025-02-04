Fenerbahçe Erzurumspor'a Hazır

Yarın sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe Erzurumspor'a Hazır

Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK’yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2'nci hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular; dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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