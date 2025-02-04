Napoli'ye Transferi Suya Düşen Maximin Kafaları Karıştırdı: 'Yakında Her Şeyi Açıklayacağım'

Serie A ekibi Napoli’ye transferi son günde suya düşen Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına bir mesaj gönderdi. 27 yaşındaki oyuncu, “Yakında her şeyi size anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Saint-Maximin’in, Avrupa’da transferin noktalanacağı son günde Napoli’ye transferi Al Ahli’nin belgeleri gönderme konusunda yavaş davranması sonucunda suya düştü.

TARAFTARA SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Maximin, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderirken, "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum" dedi.

Maximin mesajında şunları kaydetti:

"Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım. 'Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir.' Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi