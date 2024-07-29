Fenerbahçe'ye 30 Milyon Euroluk Şok! Mourinho'nun Planları Zora Girdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesinde takımıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise, tecrübeli hocasının direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Mourinho'nun gözdelerinden olan Allan Saint-Maximin'i renklerine katarak önemli bir transfere imza atmıştı. Fransız oyuncu, bu sezon kiralık olarak Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Mourinho'nun transferdeki 1 numarası olan En Nesyri, 4 yıllık sözleşmeye imzasını attı ve takımla çalışmalarına başladı.

REKOR KIRDI

Türk futbol tarihinin şu ana kadarki en fazla bonservis ödenen oyuncusu Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra 17 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Mario Jardel’di. En-Nesyri tam 24 yıl sonra bu rekoru kırdı.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Şu ana kadar transferlerden istediğini alan Mourinho, 30 milyon euroluk yıldızdan gelen bilgiler sonrasında kötü haberi aldı.

Brezilya basınından Meu Timao'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Wesley için Corinthians'a resmi bir teklifte bulundu ve transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürdü.

Ancak Corinthians ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler olumsuz olarak sonuçlandı ve Fenerbahçe gelen haber sonrasında geri adım attı.

FENERBAHÇE PAZARLIKLARI SONLANDIRDI

Corinthians'ın Wesley için belirlediği 30 milyon Euro'luk transfer bedelini fazla bulan ve pazarlıkları sonlandıran Fenerbahçe, Brezilya ekibi talebinde indirime gitmezse yeni bir teklifte bulunmayı düşünmüyor.

MOURINHO'NUN PLANLARI BOZULDU

Mourinho'nun transferine onay verdiği genç oyuncudan gelen bu haber, planları bozsa da tecrübeli teknik direktörün raporu doğrultusunda çalışmalar devam edecek.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, Corinthians'ta geride kalan sezonda 40 müsabakada forma şansı buldu. Wesley Teixeira bu müsabakalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Brezilyalı hücumcu, takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.