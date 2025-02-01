Fenerbahçe'nin Acı Kaybı! Yönetim Kurulu Üyesi Salih Dereli Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana yönetim kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneğinin ve Fenerium'un kurucularındandı. Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA