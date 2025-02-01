Maccabi Maçı Gelirini Gazze’ye Bağışladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Maccabi Tel Aviv ile kendi sahasında karşı karşıya gelen ve 3-1’lik galibiyetle ayrılan Bodo Glimt, maç biletlerin elde ettiği geliri Gazze’ye bağışladığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Maccabi Maçı Gelirini Gazze’ye Bağışladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Maccabi Maçı Gelirini Gazze’ye Bağışladılar! - Resim : 1

GAZZE'YLE DAYANIŞMA

Norveç ekibi, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm gelirini (735.000 Norveç Kronu) Gazze'ye bağışladığını açıkladı.

735.000 Norveç Kronu’nun mevcut kur karşılığı 2.311.153,84 Türk lirası ediyor.

Bodo Glimt'in resmi hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçının tüm bilet gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına destek olacağız. Bu miktar 735.000 Norveç Kronu olup, hepimiz adına bağışlanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze Futbol
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Yıldızı Torreira'dan Ayrılık Sinyali Torreira'dan Ayrılık Sinyali
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Kayserispor-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu Kayserispor-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı
12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor 12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor