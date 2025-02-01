Maccabi Maçı Gelirini Gazze’ye Bağışladılar!

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

GAZZE'YLE DAYANIŞMA

Norveç ekibi, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm gelirini (735.000 Norveç Kronu) Gazze'ye bağışladığını açıkladı.

735.000 Norveç Kronu’nun mevcut kur karşılığı 2.311.153,84 Türk lirası ediyor.

Bodo Glimt'in resmi hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçının tüm bilet gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına destek olacağız. Bu miktar 735.000 Norveç Kronu olup, hepimiz adına bağışlanacaktır."

Alle de ordinære billettinntektene fra hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, vil vi donere til Røde kors og øremerke hjelpearbeid på Gazastripen. Det utgjør NOK 735 000,- og doneres fra oss alle. Les brev fra daglig leder og styreleder her 👇💛https://t.co/SI5yoIrGzv — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) January 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi