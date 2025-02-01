Galatasaray Yıldız Golcüyle Anlaştı
Galatasaray, Milan'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. Yıldız oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini forvet hattına yaptı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata'yı Milan'dan zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiraladı.
32 yaşındaki santrfor, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Morata'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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