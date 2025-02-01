Galatasaray Yıldızına Kavuşuyor: Alvaro Morata Transferi An Meselesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışını sürdüren Galatasaray’ın Milan’da forma giyen Alvaro Morata’yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Kiralık olarak transfer edilecek olan Morata’nın zorunlu satın alma opsiyonunun da bulunduğu bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Milan ve Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığını yazdı. 33 yaşındaki yıldızın kısa sürede İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Morata’nın zorunlu satın alma bedelinin 8 milyon Euro olduğunu yazmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi