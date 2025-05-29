Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı

TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Emekli ikramiyesi ile ilgili günler öncesinden de paylaştım. Bununla ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten ramazan ayında yüzde 4 bin TL olmuştu. Dolayısıyla kurban bayramında da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz. Bununla ilgili herhangi bir hükümet tarafından açıklama yapılmasına da gerek yok. Bununla ilgili SGK sadece takvimlendirecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç haftaya salı günü itibarıyla başlar ve 5 Haziran perşembe günü arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenecek.