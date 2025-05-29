Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında Ankara'dan gelen kulis bilgisini paylaştı. Karakaş, emekli ve memur bayram ikramiyelerinin ne zaman, hangi sıralamayla ve ne kadar yatırılacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, 4 bin TL’lik bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’ın yaptığı son değerlendirme dikkat çekti. Karakaş, kulislerden gelen bilgiler doğrultusunda ödeme tarihlerini duyurdu. İşte milyonlarca emeklinin en çok sorduğu sorular ve cevapları…
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde 4 bin TL olarak ödenecek ikramiyelerin banka hesaplarına ne zaman aktarılacağını araştırıyor. Şu ana kadar resmi bir takvim yayımlanmadı ancak Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre tarih netleşmiş gibi görünüyor.
TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Emekli ikramiyesi ile ilgili günler öncesinden de paylaştım. Bununla ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten ramazan ayında yüzde 4 bin TL olmuştu. Dolayısıyla kurban bayramında da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz. Bununla ilgili herhangi bir hükümet tarafından açıklama yapılmasına da gerek yok. Bununla ilgili SGK sadece takvimlendirecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç haftaya salı günü itibarıyla başlar ve 5 Haziran perşembe günü arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenecek.
ÖDEME SIRALAMASI NASIL OLACAK?
Karakaş’ın verdiği bilgilere göre, ikramiye ödemelerinde öncelik SSK emeklilerinde olacak. Ardından Bağ-Kur ve memur emeklilerine ödemeler yapılacak. Ödeme sıralaması, emeklilik tahsis numarasına göre belirlenecek. Kulislerde konuşulan takvime göre, ödemeler pazartesi ya da salı günü başlayacak ve perşembe gününe kadar tamamlanmış olacak.
MAAŞLAR ERKENE ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekliler ve memurlar maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceğini de merak ediyor. Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15’inde yatırılıyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağı için memur emeklilerinin maaşlarının da bayramdan önce ödenmesi bekleniyor.
Karakaş, memur emeklileri için bir sorun görünmediğini belirterek şu sözleri kullandı:
Emeklilerin çok yoğun bir sorusu var ve memurların; bizim maaşımız bayramdan önce cebimize girecek mi diye. Biliyorsunuz memur maaşları ayın 15'inde ödeniyor normalde. Bayram 6 Haziran'da başlıyor. Memur emeklilerinin bayramdan önce yatacağını söyleyebiliriz.
Eğer kabineden olumlu bir karar çıkarsa, hem bayram ikramiyesi hem de maaşların birlikte ödenmesi gündeme gelebilir. Bu sayede emekliler hem kurban ibadetlerini gerçekleştirme konusunda rahatlayacak hem de bayram öncesi finansal yüklerini hafifletebilecek. Gözler pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Karar alınması durumunda maaşlar da ikramiyeler gibi erken tarihlerde yatırılabilecek.