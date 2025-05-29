Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak

VERGİ ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları il veya ilçe belediyelerinin hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Bunun yanı sıra belediyelerin internet siteleri üzerinden online sistemlere giriş yaparak, taşınmaz bilgileri ya da T.C. kimlik numarasıyla dijital ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de emlak vergisi ödeme ekranına ulaşmak mümkün.