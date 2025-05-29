Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde 2025 yılı takvimine göre ilk ödeme döneminin sonuna yaklaşılıyor. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki taksit halinde alınan vergi ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Peki bu yıl emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona erecek? Kimler bu vergiden muaf? İşte tüm merak edilenler...

Kaynak: Haber Merkezi

Emlak Vergisi Tapu
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Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak - Resim: 1

2025 yılına ait emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri için belirlenen son tarih 31 Mayıs Cumartesi. İkinci taksit dönemi ise 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Tapu sahiplerinin belirtilen bu tarihlere dikkat ederek gecikme yaşamamaları gerekiyor.

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Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak - Resim: 2

VERGİ ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları il veya ilçe belediyelerinin hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Bunun yanı sıra belediyelerin internet siteleri üzerinden online sistemlere giriş yaparak, taşınmaz bilgileri ya da T.C. kimlik numarasıyla dijital ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de emlak vergisi ödeme ekranına ulaşmak mümkün.

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Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak - Resim: 3

GECİKME DURUMUNDA YÜZDE 4.5 FAİZ İŞLİYOR

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellefler için Maliye tarafından gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme zammı işleniyor. Bu nedenle, vergilerin yasal süresi içinde yatırılması hem maddi kaybı önlüyor hem de hukuki sorunların önüne geçiyor.

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Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak - Resim: 4

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bazı gruplar yasal olarak muaf tutuluyor. Bu kişiler:

Emekliler

Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar

Engelli bireyler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

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Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak - Resim: 5

BU DETAYA DİKKAT

Emekli olduktan sonra aktif olarak çalışmaya devam eden kişiler bu muafiyet kapsamına dahil edilmiyor ve emlak vergisini tam olarak ödemeleri gerekiyor.

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