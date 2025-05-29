Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde 2025 yılı takvimine göre ilk ödeme döneminin sonuna yaklaşılıyor. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki taksit halinde alınan vergi ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Peki bu yıl emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona erecek? Kimler bu vergiden muaf? İşte tüm merak edilenler...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına ait emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri için belirlenen son tarih 31 Mayıs Cumartesi. İkinci taksit dönemi ise 1 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Tapu sahiplerinin belirtilen bu tarihlere dikkat ederek gecikme yaşamamaları gerekiyor.
VERGİ ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Emlak vergisini ödemek isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları il veya ilçe belediyelerinin hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Bunun yanı sıra belediyelerin internet siteleri üzerinden online sistemlere giriş yaparak, taşınmaz bilgileri ya da T.C. kimlik numarasıyla dijital ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de emlak vergisi ödeme ekranına ulaşmak mümkün.
GECİKME DURUMUNDA YÜZDE 4.5 FAİZ İŞLİYOR
Ödemelerini zamanında yapmayan mükellefler için Maliye tarafından gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla her ay için yüzde 4,5 oranında gecikme zammı işleniyor. Bu nedenle, vergilerin yasal süresi içinde yatırılması hem maddi kaybı önlüyor hem de hukuki sorunların önüne geçiyor.
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?
Emlak vergisinden bazı gruplar yasal olarak muaf tutuluyor. Bu kişiler:
Emekliler
Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar
Engelli bireyler
Gaziler
Şehitlerin dul ve yetimleri
BU DETAYA DİKKAT
Emekli olduktan sonra aktif olarak çalışmaya devam eden kişiler bu muafiyet kapsamına dahil edilmiyor ve emlak vergisini tam olarak ödemeleri gerekiyor.