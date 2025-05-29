Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ünlü sanatçıların sahne alacağı konser programları ve alacakları ücretler merak konusu oldu. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar sürerken, yıldız isimlerin talep ettiği sahne ücretleri de dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar - Resim: 1

Kurban Bayram'ı tatili bu yıl 5 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Toplamda 4,5 günlük bu uzun tatil süresince, Antalya, Kıbrıs, Bodrum, Çeşme gibi popüler turizm bölgelerinde lüks oteller özel konser organizasyonlarıyla misafirlerini ağırlayacak. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ünlü sanatçıların sahne alacağı konser programları ve alacakları ücretler de belli oldu.

Bayram konserleri için en yüksek sahne ücretini alan isim, uzun süredir zirvedeki yerini koruyan Tarkan oldu. Aldığı ücretle meslektaşlarını geride bırakan Tarkan, bu yıl da "en çok kazanan sanatçı" unvanını kimseye kaptırmadı. İşte Kurban Bayramı’nda sahne alacak bazı ünlülerin iddia edilen sahne ücretleri...

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Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar - Resim: 2

Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)

Gülşen: 10 milyon TL

Özcan Deniz: 6.2 milyon TL

Derya Bedavacı: 6 milyon TL

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Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar - Resim: 3

Hadise: 5 milyon TL

Sibel Can: 4 milyon TL

Emrah: 4 milyon TL

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Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar - Resim: 4

Yıldız Tilbe: 4 milyon TL

Deniz Seki: 3 milyon TL

Aleyna Tilki: 1.5 milyon TL

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