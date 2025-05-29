Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ünlü sanatçıların sahne alacağı konser programları ve alacakları ücretler merak konusu oldu. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar sürerken, yıldız isimlerin talep ettiği sahne ücretleri de dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayram'ı tatili bu yıl 5 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Toplamda 4,5 günlük bu uzun tatil süresince, Antalya, Kıbrıs, Bodrum, Çeşme gibi popüler turizm bölgelerinde lüks oteller özel konser organizasyonlarıyla misafirlerini ağırlayacak. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ünlü sanatçıların sahne alacağı konser programları ve alacakları ücretler de belli oldu.
Bayram konserleri için en yüksek sahne ücretini alan isim, uzun süredir zirvedeki yerini koruyan Tarkan oldu. Aldığı ücretle meslektaşlarını geride bırakan Tarkan, bu yıl da "en çok kazanan sanatçı" unvanını kimseye kaptırmadı. İşte Kurban Bayramı’nda sahne alacak bazı ünlülerin iddia edilen sahne ücretleri...
Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)
Gülşen: 10 milyon TL
Özcan Deniz: 6.2 milyon TL
Derya Bedavacı: 6 milyon TL
Hadise: 5 milyon TL
Sibel Can: 4 milyon TL
Emrah: 4 milyon TL
Yıldız Tilbe: 4 milyon TL
Deniz Seki: 3 milyon TL
Aleyna Tilki: 1.5 milyon TL