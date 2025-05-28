Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek

Çiçek seviyorsunuz fakat ilgilenmeye çok fazla zamanınız yok mu? İşte çiçek seven ancak çiçekleri öldürmekten korkanlar için 5 dayanıklı çiçek listesi...

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Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek

Sıcak yaz aylarında bahçeniz bakımsız kalmasın istiyorsanız, kuraklığa dayanıklı bitkilere yönelmenin tam zamanı. Her gün sulamaya vakit ayıramıyorsanız ama yine de bahçenizin çiçeklerle dolup taşmasını istiyorsanız, aşağıda sıraladığımız beş tür tam size göre.

1. Semizotu (Portulaca)
Küçük ama göz alıcı çiçekleriyle semizotu, güneşi seven ve susuzluğa oldukça dayanıklı bir yıllık bitkidir. Etli yaprakları suyu tutarak uzun süre taze kalmasını sağlar. Özellikle kayalık alanlar, saksılar ve güneşli çiçeklikler için mükemmel bir tercih.

Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek - Resim : 1

2. Lavanta
Yalnızca güzel kokusuyla değil, aynı zamanda yüksek ısı ve susuzluğa karşı dayanıklılığıyla da öne çıkar. Genç lavanta fideleri ilk dönemlerde düzenli sulamaya ihtiyaç duysa da kök sistemi geliştikçe kuru hava koşullarına karşı oldukça dirençli hale gelir.

3. Gazanya
Afrika kökenli bu göz alıcı bitki, papatyayı andıran çiçekleriyle sıcak havalarda adeta coşar. Güneşi gördüğünde açan, bulutlu havalarda kapanan yapısıyla dikkat çeken gazanya, tüylerle kaplı yaprakları sayesinde nem kaybını en aza indirerek susuzluğa meydan okur.

Sık Sulamak Gerekmiyor: İşte Çölde Bile Yaşatabileceğiniz 5 Dayanıklı Çiçek - Resim : 2

4. Cosmos (Kozmos)
Hafif yaprakları ve zarif çiçekleriyle kozmos, gösterişsiz ama estetik bir güzellik sunar. Özellikle pembe, mor ve beyaz tonlarındaki çiçekleriyle yaz boyunca bahçenize canlılık katar. Orta düzeyde kuraklığa dayanır, ancak aşırı sıcak günlerde az miktarda sulama gerekebilir.

5. Verbena
Yaz boyunca yoğun çiçek açma potansiyeliyle bilinen verbena, sıcak havalara oldukça dayanıklıdır. Kırmızıdan mora, beyazdan pembeye kadar çeşitli renklerde açan küçük çiçekleriyle bahçenize hareket katar. Bazı türleri kuraklığa son derece dayanıklıdır; özellikle köklenmiş olanlar uzun süre susuz kalabilir.

Bu bitkileri tercih ederek, yazın en sıcak günlerinde dahi bahçenizde canlı ve renkli bir görünüm elde edebilir, sulama derdinden büyük ölçüde kurtulabilirsiniz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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