2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu

İşte 2B arazilerine ilişkin sıkça sorulan sorulara özet yanıtlar:

1. 2B ARAZİSİ NEDİR

2B arazileri, 31 Aralık 1981 tarihinden önce ormancılık açısından doğal yapısını kaybeden, yani teknik olarak artık orman sayılmayan alanlardır. Bu tür alanlar, genellikle uzun süredir vatandaşların fiili olarak kullanmakta olduğu taşınmazlardır ve orman kapsamı dışına çıkarılmışlardır.

2. BU TAPU DÜZENLEMESİ KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Tapu işlemleri, yıllardır bu toprakları ekip biçen, üzerinde ev ya da iş yeri olan, ancak resmi tapusu bulunmayan yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor. Bu vatandaşlar, yeni düzenlemeyle mülkiyet hakkına kavuşabilecek.