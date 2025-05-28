2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uzun süredir beklenen bir adımı hayata geçiriyor. Orman niteliğini yıllar önce kaybetmiş ve halkın kullanımına açık hale gelmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B arazisi için tapu süreci başlatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu taşınmazların mülkiyetinin yasal olarak belirleneceği ve hak sahiplerine tapularının verileceği duyuruldu.
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu kapsamlı düzenlemenin, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İşte 2B arazilerine ilişkin sıkça sorulan sorulara özet yanıtlar:
1. 2B ARAZİSİ NEDİR
2B arazileri, 31 Aralık 1981 tarihinden önce ormancılık açısından doğal yapısını kaybeden, yani teknik olarak artık orman sayılmayan alanlardır. Bu tür alanlar, genellikle uzun süredir vatandaşların fiili olarak kullanmakta olduğu taşınmazlardır ve orman kapsamı dışına çıkarılmışlardır.
2. BU TAPU DÜZENLEMESİ KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
Tapu işlemleri, yıllardır bu toprakları ekip biçen, üzerinde ev ya da iş yeri olan, ancak resmi tapusu bulunmayan yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor. Bu vatandaşlar, yeni düzenlemeyle mülkiyet hakkına kavuşabilecek.
3. 2B ARAZİLER NASIL RESMİLEŞTİRİLİYOR?
Bu alanlar, öncelikle Orman Kadastro Komisyonları tarafından belirleniyor ve Hazine adına kaydediliyor. Ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arazinin kim tarafından ne süredir kullanıldığını tespit ediyor. Kadastro tutanaklarına da varsa üzerindeki yapılar ve kullanıcı bilgileri işleniyor.
4. BU UYGULAMA ORMANLARI TEHLİKEYE ATAR MI?
Hayır. Yapılan açıklamalara göre, söz konusu alanlar orman özelliğini zaten 1981’den önce kaybetmiş bölgeler. Yani mevcut orman alanlarının tahrip edilmesi veya yeni yerleşim alanlarına açılması gibi bir durum söz konusu değil.
5. HAK SAHİPLERİ NE YAPMALI?
Kadastro işlemleri tamamlandıktan sonra, bu alanlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor. Tapu almak isteyen vatandaşların da Milli Emlak’a başvurarak süreci başlatmaları gerekiyor.
6. EN ÇOK HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
2B arazilerine yönelik çalışmalar özellikle Ankara, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin gibi illerde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerdeki kullanıcılar tapu alma konusunda ilk sırada yer alacak.