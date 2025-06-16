'Kuma Getirme' Tartışması Cinayetle Bitti

Konya'nın Karatay ilçesinde gece saatlerinde çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Enişte A.Y., eşine kuma getirmesine karşı çıkan kayınbiraderi Ceyhun Bakır’la tartıştıktan sonra tüfekle ateş açarak onu ağır yaraladı. Olay sırasında bıçakla yaralanan A.Y. hastaneye kaldırılırken, Ceyhun Bakır tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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'Kuma Getirme' Tartışması Cinayetle Bitti
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Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, enişte A.Y. ile kayınbiraderi Ceyhun Bakır arasında, A.Y.’nin eşine kuma getirme isteği nedeniyle tartışma çıktı. Neşeli Sokak'ta yaşanan olayda, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. A.Y., yanında getirdiği tüfekle Ceyhun Bakır’a ateş açarken, kendisi de çıkan arbede sırasında bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Bakır, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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