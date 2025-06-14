Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin
Evde taze ot yetiştirmek aslında oldukça kolaydır, ancak birçok kişi bitkilerinin zamanla uzayıp tatsızlaştığından şikayet eder. Bunun önüne geçmenin anahtarı ise doğru budama tekniğidir.
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Bahçıvan Lee Bestall’a göre en yaygın hata, sadece bitkilerin uç kısımlarının kesilmesidir. Bu durum, otların uzayıp seyreklikleştirilmesine ve aromasının azalmasına neden olur. Oysa asıl yapılması gereken, bitkileri cesurca ve dengeli bir şekilde budamaktır.
Bitkileri neredeyse toprak seviyesine kadar kesmek, onların taze yapraklar üretmesini ve gür kalmasını sağlar. Bu işlem çiçeklenmeyi de engelleyerek, otların mutfakta kullanılabilir olma süresini uzatır.
Budamayı düzenli olarak yaz boyunca tekrarlamak, hem yaprak kalitesini artırır hem de bitkilerin uzun ömürlü ve lezzetli kalmasını garanti eder.
Kaynak: Haber Merkezi
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